Путин поздравил россиян с наступающим 9 декабря Днем героев Отечества
8 декабря 202313:41
Президент России Владимир Путин поздравил граждан с грядущим Днем героев Отечества. Телеграмма лидера государства опубликована на сайте Кремля.
«Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», - говорится в сообщении.
Он отметил, что страна успешно справлялась с угрозами извне и в 1812 году, и на фронтах мировых войн.
«В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить», - отметил Путин.
Президент добавил, что в России живут представители разных национальностей и вероисповеданий, но их всех объединяет уважение к Героям Отечества.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru