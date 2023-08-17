Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

Как сообщает пресс-служба Кремля, ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава МВД Владимир Колокольцев, которые должны отчитаться до 1 октября 2023 года.

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований... контрольных (надзорных) органов», - говорится в тексте поручения.

Ранее Мишустин заявил, что правительством РФ будет закреплена норма, согласно которой, проверки бизнеса смогут проводить только профильные ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

