Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре на законодательном уровне запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов.
Как сообщает пресс-служба Кремля, ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава МВД Владимир Колокольцев, которые должны отчитаться до 1 октября 2023 года.
«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований... контрольных (надзорных) органов», - говорится в тексте поручения.
Ранее Мишустин заявил, что правительством РФ будет закреплена норма, согласно которой, проверки бизнеса смогут проводить только профильные ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru