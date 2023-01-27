Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры

Российский лидер Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля ввести должность врача-стажера, которая позволит работать со второго курса ординатуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что ответственным за его исполнение назначен глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Ранее, в декабре прошлого года, Владимир Путин предложил ввести в первичном звене здравоохранения должности врачей-стажеров, на которых смогут работать ординаторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он отмечал, что необходимо повышать мотивацию специалистов здравоохранения.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:РоссияВрачи
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