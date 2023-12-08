Путин поручил установить единый порядок урегулирования долгов граждан до суда

Президент России Владимир Путин распорядился разработать и утвердить единый обязательный порядок досудебного урегулирования споров по кредитам (займам) граждан с банками. Изменения должны быть внесены в законодательство, информирует официальный сайт Кремля.

Ответственными за поручение назначены кабинет министров и Центробанк. Порядок урегулирования будет установлен с учетом опыта применения аналогичного стандарта ЦБ.

Предполагается введение запрета на удовлетворение требований кредиторов в период проведения вышеозначенной процедуры урегулирования. Также будет прописана возможность участия в ней уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», срок выполнения поручения главы государства определён до 1 мая 2024 года.

