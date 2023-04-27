Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории СВО
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории СВО. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Глава государства дал поручение Минобороны, Минобрнауки и Российской академии наук (РАН). Также ведомства изучат вопрос о передаче музеям артефактов, связанных со специальной операцией.
Путин поручил обеспечить создание тематических музеев, посвященных СВО и ее участникам.
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о готовности нового учебника по истории с разделами о спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru