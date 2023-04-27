Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории СВО

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории СВО. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

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Глава государства дал поручение Минобороны, Минобрнауки и Российской академии наук (РАН). Также ведомства изучат вопрос о передаче музеям артефактов, связанных со специальной операцией.

Путин поручил обеспечить создание тематических музеев, посвященных СВО и ее участникам.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о готовности нового учебника по истории с разделами о спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВладимир Путин

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