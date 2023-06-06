Путин поручил расширить пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР

В перечне поручений главы государства говорится, что при выполнении необходимых работ следует обратить особое внимание на необходимость приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, по которым транспорт подъезжает к указанному пункту пропуска.

Также отмечается, что расширение КПП «Гуково» должно быть завершено до 1 июля 2023 года.

Ранее Путин заявил, что через КПП «Гуково» на административной границе ЛНР и Ростовской области «невозможно проехать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

