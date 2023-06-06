Путин поручил расширить пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и Луганской народной республики (ЛНР), сообщает пресс-служба Кремля.
В перечне поручений главы государства говорится, что при выполнении необходимых работ следует обратить особое внимание на необходимость приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, по которым транспорт подъезжает к указанному пункту пропуска.
Также отмечается, что расширение КПП «Гуково» должно быть завершено до 1 июля 2023 года.
Ранее Путин заявил, что через КПП «Гуково» на административной границе ЛНР и Ростовской области «невозможно проехать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru