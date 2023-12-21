Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи с указанием льгот

Необходимо установить статус многодетной семьи на федеральном уровне с указанием льгот и сделать это оперативно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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По словам главы государства, необходимо проработать меры по защите материнства и детства, нужно возродить традиции многодетной семьи. Он отметил, что нужно установить статус с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей России единообразно.

Ранее Владимир Путин заявлял, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским. По его словам, власти подумают над тем, как решить данный вопрос, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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