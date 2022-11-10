Путин поручил кабмину сохранить часть пособий работающим родителям

Срок установлен до 15 января 2023 года.

Также президент поручил правительству в целях увеличения реальных доходов этих семей представить комплекс мер по увеличению доходов от трудовой деятельности родителей, включая формирование условий для повышения их квалификации, освоения ими новых профессий или получения более высокооплачиваемой работы.

Помимо этого необходимо будет представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ), дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения.

Глава государства поручил «обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ в части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» до 15 апреля следующего года. При необходимости поручено выделять дополнительную финансовую поддержку бюджетам субъектов страны на осуществление выплаты этого пособия.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 8 ноября президент России заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Российский лидер подчеркнул необходимость создания целостной системы поддержки семей с детьми. По его словам, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.



