Путин поручил Госдуме ускорить принятие проекта об обезличивании личных данных
Президент России Владимир Путин призвал депутатов Государственной думы активизировать обсуждение законопроекта об определении порядка обезличивания персональных данных. Поручение в форме рекомендации появилось на официальном сайте Кремля.
Крайним сроком указано 15 июля нынешнего года. Соответствующий законопроект, разработанный правительством, был принят в первом чтении нижней палатой парламента почти два года назад.
Документ определяет порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных, учитывая необходимость защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных сведений о нём.
С целью защиты прав граждан при уничтожении персональных данных в проекте прописана обязанность использования средства защиты информации, в составе которых реализована такая функция. При этом, такие средства должны пройти процедуру соответствия в ФСБ или Федеральной службе по техническому и экспортному контролю РФ.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», базу данных военкоматов «Горизонт-М» начнут в пилотном режиме подключать к базам других структур – ФНС, ПФР, ЗАГС и ГАС «Выборы». Тестирование организовано на фоне ошибок при мобилизации.
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