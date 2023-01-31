Путин поручил Госдуме ускорить принятие проекта об обезличивании личных данных

Документ определяет порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных, учитывая необходимость защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных сведений о нём.

С целью защиты прав граждан при уничтожении персональных данных в проекте прописана обязанность использования средства защиты информации, в составе которых реализована такая функция. При этом, такие средства должны пройти процедуру соответствия в ФСБ или Федеральной службе по техническому и экспортному контролю РФ.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», базу данных военкоматов «Горизонт-М» начнут в пилотном режиме подключать к базам других структур – ФНС, ПФР, ЗАГС и ГАС «Выборы». Тестирование организовано на фоне ошибок при мобилизации.

