Путин поручил доработать поправки о ковид-сертификатах для учета всех жизненных ситуаций

«Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», - отмечается в поручении президента.

Кроме того, необходимо обеспечить доступность получения «различными категориями граждан документов, подтверждающих» противопоказания к или, напротив, пройденную вакцинацию от коронавируса. Также глава государства поручил провести «оценку влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики».

Над совместным исполнением президентского поручения будут работать правительство РФ парламент, а также объединение работодателей и представителей общественности. Итоговый доклад необходимо представить до 30 января.

Гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина удивила версия задержки во взаимном признании COVID-сертификатов России и ЕС: технологии вполне позволяют исключить утечки данных, которых опасается Москва, заявил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Когда гражданин России показывает за рубежом загранпаспорт или делает его копию, государство не говорит, что они боятся передачи данных граждан. Вполне возможна техническая синхронизация, чтобы в первую очередь можно было проверить вообще наличие сертификата и подтверждающих антиковидных данных. Достаточно показывать часть каких-то данных, - часть имени, фамилии или даты рождения. При такой модели те, кто будет обрабатывать наши данные, будут получать данные ровно о тех людях, которые рядом с ними, чьи QR-коды они увидели. Нельзя будет обработать или скачать всю базу записей о QR-кодах российских граждан, если все грамотно делать», - сказал Щельцин.

