Путин поручил доработать поправки о ковид-сертификатах для учета всех жизненных ситуаций
Законопроект о ковид-сертификатах следует доработать для неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех жизненных ситуаций. Такое поручение президент Владимир Путин дал кабмину по итогам прошедшего 17 декабря 2021 года съезда РСПП. Список поручений опубликован на сайте kremlin.ru.
«Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», - отмечается в поручении президента.
Кроме того, необходимо обеспечить доступность получения «различными категориями граждан документов, подтверждающих» противопоказания к или, напротив, пройденную вакцинацию от коронавируса. Также глава государства поручил провести «оценку влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики».
Над совместным исполнением президентского поручения будут работать правительство РФ парламент, а также объединение работодателей и представителей общественности. Итоговый доклад необходимо представить до 30 января.
Гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина удивила версия задержки во взаимном признании COVID-сертификатов России и ЕС: технологии вполне позволяют исключить утечки данных, которых опасается Москва, заявил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Когда гражданин России показывает за рубежом загранпаспорт или делает его копию, государство не говорит, что они боятся передачи данных граждан. Вполне возможна техническая синхронизация, чтобы в первую очередь можно было проверить вообще наличие сертификата и подтверждающих антиковидных данных. Достаточно показывать часть каких-то данных, - часть имени, фамилии или даты рождения. При такой модели те, кто будет обрабатывать наши данные, будут получать данные ровно о тех людях, которые рядом с ними, чьи QR-коды они увидели. Нельзя будет обработать или скачать всю базу записей о QR-кодах российских граждан, если все грамотно делать», - сказал Щельцин.
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