Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом президент сказал в ходе встречи с матерями военнослужащих.
«Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую русскую борьбу и победу», - приводит РИА Новости слова Путина.
Также президент отметил заслуги первого президента Чечни Ахмата Кадырова в нормализации ситуации в республике и вспомнил, каким был Грозный в конце 1990-х годов. Он отметил, что на сегодняшний день город процветает.
Ранее Владимир Путин сообщил, что 25 ноября встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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