Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации
Президент России Владимир Путин пообещал написать письмо военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
В ходе общения с главой государства губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о письмах, который пишут бойцам дети и ветераны. По его словам, письмо от президента будет для военнослужащих «большим подарком».
«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», - попросил чиновник.
Путин ответил, что «с удовольствием» напишет письмо, и попросил Клычкова передать бойцам привет. Кроме того, президент подписал для военнослужащих открытки с рисунками орловских детей.
Ранее Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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