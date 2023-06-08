Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации

В ходе общения с главой государства губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о письмах, который пишут бойцам дети и ветераны. По его словам, письмо от президента будет для военнослужащих «большим подарком».

«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», - попросил чиновник.

Путин ответил, что «с удовольствием» напишет письмо, и попросил Клычкова передать бойцам привет. Кроме того, президент подписал для военнослужащих открытки с рисунками орловских детей.

Ранее Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

