Путин пообещал, что работа по модернизации медучреждений продолжится
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году в Росии будет продолжена работа по программам модернизации медучреждений, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил про возможность опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год, что позволит ускорить выполнение намеченных планов, тем самым повысив доступность медпомощи для миллионов людей.
«Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Михаила Альбертовича Мурашко совместно с главами регионов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена», - заключил он.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется строительство 497 новых объектов, а также покупка 736 быстровозводимых модулей, сообщает НСН.
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