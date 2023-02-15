Путин пообещал, что работа по модернизации медучреждений продолжится

Глава государства напомнил про возможность опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год, что позволит ускорить выполнение намеченных планов, тем самым повысив доступность медпомощи для миллионов людей.

«Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Михаила Альбертовича Мурашко совместно с главами регионов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена», - заключил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется строительство 497 новых объектов, а также покупка 736 быстровозводимых модулей, сообщает НСН.

