Путин пообещал бесплатное обучение студентам из городов, пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что студенты, поступившие в российские вузы из пострадавших от паводков городов, будут учиться бесплатно. Об этом сообщает «Байкал 24».

По данным издания, бесплатное обучение будет предоставлено на ближайший год. Отмечается, что такое решение было принято президентом после поступления жалобы от жительницы Тулуна, которая рассказала Путину, что ей нечем платить за обучение сына.

Как пишет «Байкал 24», всего в вузы в текущем году из затопленных территорий региона поступило около 200 выпускников.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в Иркутскую область прокомментировал инцидент с региональной чиновницей, назвавшей россиян быдлом.



