Путин подписал закон о создании реестра пивоваров
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, предусматривается создание реестра производителей такой продукции. Организации, которые не включены в реестр, не смогут заниматься производством пива.
Автоматически в реестр включат компании, у которых на 31 августа 2023 года будет действующее решение на использование основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год.
С 1 апреля в России стартовала обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Как отметили в операторе системы маркировки «Честный знак» - Центре развития перспективных технологий - подготовка к введению новых требований длилась около двух лет. Оператор протестировал маркировку продукции на всех типах линий, наладил интеграцию с ЕГАИС, обеспечив прослеживаемость от производителя или границы страны до потребителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru