Путин подписал закон о создании реестра пивоваров

Автоматически в реестр включат компании, у которых на 31 августа 2023 года будет действующее решение на использование основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год.

С 1 апреля в России стартовала обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Как отметили в операторе системы маркировки «Честный знак» - Центре развития перспективных технологий - подготовка к введению новых требований длилась около двух лет. Оператор протестировал маркировку продукции на всех типах линий, наладил интеграцию с ЕГАИС, обеспечив прослеживаемость от производителя или границы страны до потребителя.

