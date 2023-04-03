Путин подписал закон о создании реестра пивоваров

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, предусматривается создание реестра производителей такой продукции. Организации, которые не включены в реестр, не смогут заниматься производством пива.

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Автоматически в реестр включат компании, у которых на 31 августа 2023 года будет действующее решение на использование основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год.

С 1 апреля в России стартовала обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Как отметили в операторе системы маркировки «Честный знак» - Центре развития перспективных технологий - подготовка к введению новых требований длилась около двух лет. Оператор протестировал маркировку продукции на всех типах линий, наладил интеграцию с ЕГАИС, обеспечив прослеживаемость от производителя или границы страны до потребителя.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Владимир ПутинЗаконПиво

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