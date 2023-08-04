Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет

Закон вступает в силу с 2024 года. При этом переходного периода не будет.

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении законом предусматривались границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, однако во втором чтении были исключены поправки нормы о повышении нижней границы возраста, а также переходном периоде при изменении закона.





