Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в России устанавливается призывной возраст с 18 до 30 лет. Ранее верхний порог призывного возраста составлял 27 лет.

Сенатор Клишас воздержался при голосовании по закону о призывном возрасте

Закон вступает в силу с 2024 года. При этом переходного периода не будет.

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении законом предусматривались границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, однако во втором чтении были исключены поправки нормы о повышении нижней границы возраста, а также переходном периоде при изменении закона.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:АрмияПризывникиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры