Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о постоянном государственном контроле за пожарной безопасностью на критически важных объектах. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, законом устанавливается, в частности, возможность введения постоянного госконтроля (надзора) при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в отношении объектов, входящих в утвержденный правительством РФ перечень объектов, критически важных для нацбезопасности государства.
Полномочия по проведению государственного пожарного надзора возлагаются на специальные, воинские и объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, создаваемые на указанных критически важных объектах.
Ранее плановые пожарные проверки на оборонных предприятиях, крупных железнодорожных узлах, гидротехнических сооружениях, в морских портах должны были проводиться лишь раз в четыре года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв обстрелов в Секторе Газа превысило 3,7 тысячи
- В Эстонии заявили, что Венгрия может стать «российским троянским конем»
- Турция подтвердила, что не пропустит военные корабли в Чёрное море
- Звезда «Евровидения» Käärijä на концерте выкинул за кулисы флаг Украины
- Путин поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей на спорт
- СМИ: На Украине за неявку в военкомат начали блокировать банковские карты
- Власти села Лох отказались менять название
- Спецборт МЧС РФ с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет
- В Театре Намина рассказали о предполагаемом убийце тёщи и сына музыканта
- Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru