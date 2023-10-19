Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах

Так, законом устанавливается, в частности, возможность введения постоянного госконтроля (надзора) при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в отношении объектов, входящих в утвержденный правительством РФ перечень объектов, критически важных для нацбезопасности государства.

Полномочия по проведению государственного пожарного надзора возлагаются на специальные, воинские и объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, создаваемые на указанных критически важных объектах.

Ранее плановые пожарные проверки на оборонных предприятиях, крупных железнодорожных узлах, гидротехнических сооружениях, в морских портах должны были проводиться лишь раз в четыре года, передает «Радиоточка НСН».

