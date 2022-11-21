Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежемесячная выплата будет назначаться на каждого ребёнка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам. Право на пособие будет у россиян, постоянно проживающих в стране.

Условием для назначения единой выплаты будет размер среднедушевого дохода в семье на человека, который не должен превышать региональный прожиточным минимум. Учитываться будет движимое и недвижимое имущество, а также доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума.

Отмечается, что если дети в семье родились до конца 2022 года, то у родителей будет право продолжать получать пособия по действующим правилам до истечения сроков, или перейти на новую выплату.

Ранее Путин поручил правительству реализовать меры по информированию граждан об условиях и порядке назначения ежемесячных детских пособий, а также создать удобные и доступные для населения возможности оформления и получения пособий, сообщает RT.

