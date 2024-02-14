Путин подписал закон о борьбе с «наливайками» в регионах

Согласно закону, субъекты РФ смогут запретить продажу слабоалкогольных напитков (пива, сидра, пуаре, медовухи) в объектах общепита, за исключением ресторанов, баров, кафе или буфетов. Также регионам разрешат ограничивать время продажи спиртного в точках общепита, расположенных в многоэтажках и на прилегающих территориях.

Кроме того, документ вводит запрет на производство пивных напитков из закупленного пива и добавление этилового спирта в случае, если это не предусмотрено госстандартами и техрегламентами. Закон также запрещает использовать названия, вводящие потребителей в заблуждение относительно вида и состава продукта.

Документ вступит в силу с 1 апреля.

