Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Даля

Согласно документу, который размещен на официальном портале правовых актов, правительство РФ поручено должно в течение шести месяцев образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.

Региональным властям президент рекомендовал принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

Ранее Путин подписал указ о создании в России Национального центра исторической памяти с целью «сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



