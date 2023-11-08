Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Даля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России в 2026 году отпразднуют 225-летие со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля.
Согласно документу, который размещен на официальном портале правовых актов, правительство РФ поручено должно в течение шести месяцев образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.
Региональным властям президент рекомендовал принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
Ранее Путин подписал указ о создании в России Национального центра исторической памяти с целью «сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия направит к берегам сектора Газа корабль с плавучим госпиталем
- Около 40 участников группы мошенников на сайтах знакомств задержаны в Москве
- В Красноярске открыли «Академию нард»
- Мать Горшка призналась в дружбе с фанатами «Короля и шута»
- На Украине главу Херсонской области Сальдо приговорили к 15 годам тюрьмы
- Noize MC вновь оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах
- Поезд протаранил грузовик в Нижегородской области. Видео
- Умер математик и автор книг о казино Лев Натансон
- В России объем выдачи ипотеки рухнул почти на 20 процентов
- Продюсер рассказал о райдере Элтона Джона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru