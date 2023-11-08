Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Даля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России в 2026 году отпразднуют 225-летие со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля.

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Согласно документу, который размещен на официальном портале правовых актов, правительство РФ поручено должно в течение шести месяцев образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.

Региональным властям президент рекомендовал принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

Ранее Путин подписал указ о создании в России Национального центра исторической памяти с целью «сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Kremlin.ru
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