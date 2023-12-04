Путин: Поддержка бойцов СВО — один из главных вопросов СПЧ
Поддержка бойцов СВО — один из важнейших вопросов, которым должен заняться Совет по правам человека (СПЧ). Об этом в ходе заседания заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.
Глава государства особо подчеркнул необходимость поддержки «наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев».
Кроме того, в ходе заседания председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России следует создать институт, призванный контролировать деятельность корпораций в сфере IT-технологий на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурор запросил для экс-министра Абызова более 19 лет колонии
- Глава СПЧ предложил создать институт по контролю работы IT-гигантов
- ЦБ: россияне в третьем квартале перешли от покупок к продаже валюты на бирже
- СМИ: ВС РФ перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
- Режиссер Сокуров участвует во встрече Путина с членами СПЧ
- Гитарист Пугачевой подтвердил ее слова про потерю волос в Чернобыле
- Сенатор Климов: США не перестанут помогать Украине
- СМИ: саммит ЕС в декабре даст старт переговорам о членстве Украины и Молдавии
- Омский суд приговорил к лишению свободы пятерых черных риелторов
- Путин наградил Машкова орденом за вклад в развитие культуры и искусства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru