Путин: Поддержка бойцов СВО — один из главных вопросов СПЧ

Поддержка бойцов СВО — один из важнейших вопросов, которым должен заняться Совет по правам человека (СПЧ). Об этом в ходе заседания заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.

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Глава государства особо подчеркнул необходимость поддержки «наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев».

Кроме того, в ходе заседания председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России следует создать институт, призванный контролировать деятельность корпораций в сфере IT-технологий на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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