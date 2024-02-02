Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе

Российским школьникам могут начать преподавать кибер-гигиену, заявил ранее в рамках «Инфофорума» заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. Он уточнил, что основы кибербезопасности в сети возможно включить в общий курс предмета ОБЖ, однако вопрос по большей части относится к ведению Минпросвещения.

По словам Хасина, вопросы цифровой безопасности сегодня внедряются во все отрасли. В этой связи, по мнению представителя цифрового ведомства, в вузах этому направлению можно было бы уделить отдельные семестровые курсы, передает «Радиоточка НСН».

