Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе, ответив не предложение участника форума «Все для Победы» Михаила Камышева.
Глава государства назвал идею хорошей и пообещал переговорить с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Путин назвал кибер-гигиену очень важным современным направлением, передает РИА Новости.
Российским школьникам могут начать преподавать кибер-гигиену, заявил ранее в рамках «Инфофорума» заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. Он уточнил, что основы кибербезопасности в сети возможно включить в общий курс предмета ОБЖ, однако вопрос по большей части относится к ведению Минпросвещения.
По словам Хасина, вопросы цифровой безопасности сегодня внедряются во все отрасли. В этой связи, по мнению представителя цифрового ведомства, в вузах этому направлению можно было бы уделить отдельные семестровые курсы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru