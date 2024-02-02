Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе, ответив не предложение участника форума «Все для Победы» Михаила Камышева.

Глава государства назвал идею хорошей и пообещал переговорить с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Путин назвал кибер-гигиену очень важным современным направлением, передает РИА Новости.

Депутат Казакова: Новую программу по труду в школах утвердят к 1 июня

Российским школьникам могут начать преподавать кибер-гигиену, заявил ранее в рамках «Инфофорума» заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. Он уточнил, что основы кибербезопасности в сети возможно включить в общий курс предмета ОБЖ, однако вопрос по большей части относится к ведению Минпросвещения.

По словам Хасина, вопросы цифровой безопасности сегодня внедряются во все отрасли. В этой связи, по мнению представителя цифрового ведомства, в вузах этому направлению можно было бы уделить отдельные семестровые курсы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОбразованиеШколаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры