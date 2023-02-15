Путин открыл новые объекты здравоохранения в регионах России

Глава государства отметил, что некоторые из них уже приступила к работе, некоторые только готовятся в самое ближайшее время принять первых пациентов.

Он уточнил, что новые больницы, поликлиники и амбулатории открываются в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и на Кубани, а также в Запорожской области, отметив, что параллельно восстановление системы здравоохранения идёт на Донбассе и в Херсонской области.

«Хочу поздравить всех участников с сегодняшним событием... И конечно, поздравляю прежде всего тех людей, которые будут пользоваться всеми теми возможностями, которые появляются в новых учреждениях здравоохранения», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году в Росии будет продолжена работа по программам модернизации медучреждений, сообщает НСН.

