Путин открыл новые объекты здравоохранения в регионах России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что некоторые из них уже приступила к работе, некоторые только готовятся в самое ближайшее время принять первых пациентов.
Он уточнил, что новые больницы, поликлиники и амбулатории открываются в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и на Кубани, а также в Запорожской области, отметив, что параллельно восстановление системы здравоохранения идёт на Донбассе и в Херсонской области.
«Хочу поздравить всех участников с сегодняшним событием... И конечно, поздравляю прежде всего тех людей, которые будут пользоваться всеми теми возможностями, которые появляются в новых учреждениях здравоохранения», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что в 2023 году в Росии будет продолжена работа по программам модернизации медучреждений, сообщает НСН.
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