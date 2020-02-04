Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

4 февраля 202018:28

Во время визита в Череповец Владимир Путин остановил свой кортеж посреди города, чтобы пообщаться с местными жителями. Об этом своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Встреча российского лидера с череповчанами произошла недалеко от одного из местных продуктовых магазинов. Во время общения с горожанами Владимир Путин ответил на несколько вопросов, пожал некоторым местным жителям руки, а также посоветовал беречь свое здоровье.

«Замерзнете же! Холодно», — сказал Путин.

Напомним, 4 февраля, Владимир Путин прибыл с визитом в Череповец. Президент уже посетил местный химико-технологический колледж. Ожидается, что глава государства побывает в Центре боевых искусств, где занимаются более 2,5 тысяч детей.

«Маловато». Путин признался в недосыпе

К слову, минувшим летом Владимир Путин в ходе поездки в иркутскую область оценил работу пунктов размещения пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. В городе Тулун он также пообщался с жертвами паводка. Шестилетний мальчик из Тулуна пожаловался президенту на то, что его детский сад «утонул» во время наводнения.

Владимир Путин пообещал снова приехать в Тулун и проверить, как власти восстанавливают инфраструктуру города.

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
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