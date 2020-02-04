Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Во время визита в Череповец Владимир Путин остановил свой кортеж посреди города, чтобы пообщаться с местными жителями. Об этом своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Встреча российского лидера с череповчанами произошла недалеко от одного из местных продуктовых магазинов. Во время общения с горожанами Владимир Путин ответил на несколько вопросов, пожал некоторым местным жителям руки, а также посоветовал беречь свое здоровье.

«Замерзнете же! Холодно», — сказал Путин.

Напомним, 4 февраля, Владимир Путин прибыл с визитом в Череповец. Президент уже посетил местный химико-технологический колледж. Ожидается, что глава государства побывает в Центре боевых искусств, где занимаются более 2,5 тысяч детей.