Путин одобрил раздельное содержание в камерах террористов и убийц
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о раздельном содержании в камерах подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что отдельно от других будут содержаться лица, подозреваемые и обвиняемые в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заражении ВИЧ-инфекцией, грабеже и разбое, вымогательстве, теракте, содействии террористам.
Также под действие закона попадают подозреваемые и обвиняемые в захвате заложника, организации преступной группировки, бандитизме, пиратстве, торговле людьми, похищении человека и изнасиловании, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Кроме того, отдельное от других содержание предусмотрено для матерей, подозреваемых и обвиняемых в убийстве новорождённого ребёнка.
Ранее Верховный суд РФ предложил исполнять решения об освобождении тяжелобольных заключенных немедленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru