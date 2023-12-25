Путин одобрил раздельное содержание в камерах террористов и убийц

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что отдельно от других будут содержаться лица, подозреваемые и обвиняемые в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заражении ВИЧ-инфекцией, грабеже и разбое, вымогательстве, теракте, содействии террористам.

Также под действие закона попадают подозреваемые и обвиняемые в захвате заложника, организации преступной группировки, бандитизме, пиратстве, торговле людьми, похищении человека и изнасиловании, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Кроме того, отдельное от других содержание предусмотрено для матерей, подозреваемых и обвиняемых в убийстве новорождённого ребёнка.

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