Путин одобрил идею присвоения Астрахани звания «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Астрахань заслуживает звания «Город трудовой доблести», сообщает ТАСС.

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Российский лидер поддержал просьбу губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина присвоить областному центру почётное звание.

«Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... я поддержу», - заключил глава государства.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому, за значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне, «Город трудовой доблести» было присвоено Алдану, Бологое, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани, Чите, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаНаградаАстраханьВладимир Путин
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