Путин одобрил идею присвоения Астрахани звания «Город трудовой доблести»

Российский лидер поддержал просьбу губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина присвоить областному центру почётное звание.

«Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... я поддержу», - заключил глава государства.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому, за значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне, «Город трудовой доблести» было присвоено Алдану, Бологое, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани, Чите, сообщает RT.

