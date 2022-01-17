Путин одобрил идею присвоения Астрахани звания «Город трудовой доблести»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Астрахань заслуживает звания «Город трудовой доблести», сообщает ТАСС.
Российский лидер поддержал просьбу губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина присвоить областному центру почётное звание.
«Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... я поддержу», - заключил глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому, за значительный вклад жителей городов в победу в Великой Отечественной войне, «Город трудовой доблести» было присвоено Алдану, Бологое, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани, Чите, сообщает RT.
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