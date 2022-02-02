Путин объяснил, в чём заключается миссия россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что миссией россиян является укрепление и развитие многогранного русского мира, сообщает ТАСС.
На церемонии вручения государственных наград глава государства вспомнил слова владыки Илариона о православном мире «Не мы созидали, не нам разрушать». Он отметил, что также можно сказать и «применительно ко всему русскому миру».
«Он такой многоликий русский мир, огромный - не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», - подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что выполнить эту миссию возможно благодаря выдающимся людям, удостоенным государственных наград.
Ранее на заседании международного клуба «Валдай» Путин заявил, что у России выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- «Хорошо переносится». Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против COVID-19
- В США рассказали об экстремальных «волнах жары» в Мировом океане
- Путин примет в Москве президента Аргентины Фернандеса
- Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»
- Движение «Колумбайн» признано в России террористическим
- Президент Хорватии обвинил Лондон в разжигании конфликта между Россией и Украиной
- Врач описал эффект красного вина против коронавируса
- Путин объяснил, в чём заключается миссия россиян
- Умерла итальянская актриса Моника Витти
- Орбиту МКС поднимут на 400 метров 6 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru