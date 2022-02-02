Путин объяснил, в чём заключается миссия россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что миссией россиян является укрепление и развитие многогранного русского мира, сообщает ТАСС.

Путин 2 февраля вручит в Кремле госнаграды

На церемонии вручения государственных наград глава государства вспомнил слова владыки Илариона о православном мире «Не мы созидали, не нам разрушать». Он отметил, что также можно сказать и «применительно ко всему русскому миру».

«Он такой многоликий русский мир, огромный - не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», - подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что выполнить эту миссию возможно благодаря выдающимся людям, удостоенным государственных наград.

Ранее на заседании международного клуба «Валдай» Путин заявил, что у России выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам.

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ФОТО: РИА Новости
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