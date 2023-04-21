Путин обсудил с Совбезом меры профилактики правонарушений в образовательных организациях
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что на мероприятии обсуждались меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях.
Глава государства отметил, что это вопрос чрезвычайной важности, к которому, как правило, обращаются только в случае каких-либо трагедий.
«Договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам», - сказал президент, после чего заслушал доклад главы МВД Владимира Колокольцева.
Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru