Путин обсудил с Совбезом меры профилактики правонарушений в образовательных организациях

В сообщении говорится, что на мероприятии обсуждались меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях.

Глава государства отметил, что это вопрос чрезвычайной важности, к которому, как правило, обращаются только в случае каких-либо трагедий.

«Договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам», - сказал президент, после чего заслушал доклад главы МВД Владимира Колокольцева.

Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».