Путин: нельзя допустить искажения истории при преподавании
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при преподавании нужно передать детям «нравственный и культурный код российского народа», сообщает РИА Новости.
На встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы преподавание истории искажалось.
«Прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории», - заключил российский лидер.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, который должен освещать её правдиво, с учётом всего многообразия фактов и событий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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