Путин назвал виртуального «студента из Санкт-Петербурга» своим первым двойником
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" – студента из Санкт-Петербурга, который предпочел не раскрывать своего имени. Путин признался, что это его первый двойник.
По словам президента, предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. Он отметил, что можно будет говорить о возможных ограничениях и самоограничениях, когда отрасль станет представлять угрозу.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru