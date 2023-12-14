Путин назвал виртуального «студента из Санкт-Петербурга» своим первым двойником

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" – студента из Санкт-Петербурга, который предпочел не раскрывать своего имени. Путин признался, что это его первый двойник.

По словам президента, предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. Он отметил, что можно будет говорить о возможных ограничениях и самоограничениях, когда отрасль станет представлять угрозу.

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Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видеотрансляции
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектВладимир Путин

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