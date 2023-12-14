Путин назвал виртуального «студента из Санкт-Петербурга» своим первым двойником

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" – студента из Санкт-Петербурга, который предпочел не раскрывать своего имени. Путин признался, что это его первый двойник.

По словам президента, предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. Он отметил, что можно будет говорить о возможных ограничениях и самоограничениях, когда отрасль станет представлять угрозу.