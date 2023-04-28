Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Российские парламентарии на заре становления современной России считали своим высшим долгом жить и трудиться ради родины, отстаивали интересы людей, заботились об их благе, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом президент заявил на заседании Совета законодателей.

Ранее Владимир Путин заявил о начале роста реальных доходов соотечественников, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

