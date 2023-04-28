Путин назвал первую задачу для власти и парламента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение уровня жизни россиян и их благосостояния являются первой задачей для власти и парламента.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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