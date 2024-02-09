Путин назвал основные приоритеты образовательной сферы
Президент России Владимир Путин заявил, что отечественное образование должно быть ориентировано не только на патриотическое воспитание, но и на подготовку хороших специалистов.
«Нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной», - сказал президент на заседании Совета по науке и образованию.
Путин отметил, что необходимо продолжить тенденцию, когда повышенное внимание уделяется изучению математики, физики и химии. Президент уточнил, что государству нужна более плотная связь между школами, университетами, научными центрами и экономикой.
Глава государства предложил обсудить этот вопрос министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову. Подобную программу, отметил Путин, необходимо сделать в сотрудничестве с регионами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru