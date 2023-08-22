Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной

Ситуация с рождаемостью в России остается сложной. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по национальным проектам, пишет ТАСС.

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Глава государства отметил, что в этом году рождается меньше детей, чем в прошлом. Он призвал принять дополнительные меры для улучшения демографической ситуации.

При этом Путин обратил внимание, что средняя продолжительность жизни в стране превысила 73 года и вернулась к допандемийному показателю.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о потенциале роста рождаемости в России в ближайшие два-три года. Она призвала регионы со сложной демографической ситуацией принять дополнительные стимулирующие меры, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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