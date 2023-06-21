Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра столицы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ появился на официальном портале правовой информации с формулировкой «за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы».
Сегодня московскому градоначальнику исполнилось 65 лет. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства поздравит мэра, но, каким образом, пока неизвестно. По словам пресс-секретаря, возможно президент сделает это не лично, а по телефону.
Песков отметил очевидные успехи Собинина на посту градоначальника. По оценке представителя Кремля, Москва — один из самых, если не лучший, город мира, который стремительно развивается.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Собянин и Путин приняли участие в церемонии запуска первого регулярного маршрута электрического речного трамвая от Киевской набережной до Шелепихи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru