Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Песков отметил очевидные успехи Собинина на посту градоначальника. По оценке представителя Кремля, Москва — один из самых, если не лучший, город мира, который стремительно развивается.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Собянин и Путин приняли участие в церемонии запуска первого регулярного маршрута электрического речного трамвая от Киевской набережной до Шелепихи.

