Путин на совещании с правительством обсудил пробки на подъезде к Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин на совещании с правительством обсуждает вопрос пробок на подъезде к Крымскому мосту, передает ТАСС.

Он поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками. Путин также заявил, что необходимо оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые территории РФ.

Со своей стороны, глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что порядка ста автомобилей ожидают проезда на Крымском мосту, время ожидания на данный момент составляет 30 минут.