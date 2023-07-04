Путин на совещании с правительством обсудил пробки на подъезде к Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин на совещании с правительством обсуждает вопрос пробок на подъезде к Крымскому мосту, передает ТАСС.

Он поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками. Путин также заявил, что необходимо оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые территории РФ.

Со своей стороны, глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что порядка ста автомобилей ожидают проезда на Крымском мосту, время ожидания на данный момент составляет 30 минут.

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В ночь на 4 июля сообщалось, что время ожидания в очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Кубани составляет три часа. Сама процедура досмотра занимает не более восьми минут. Время проезда по мосту — менее получаса, затруднений в движении нет. Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что восьмикилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

Средняя загрузка отелей в Крыму в этом сезоне составляет 50%, каждый четвертый турист планирует вернуться на полуостров в бархатный сезон, рассказала на этом фоне председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова «Радиоточке НСН». По ее словам, граждане едут на полуостров на разведку.

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ФОТО: РИА Новости
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