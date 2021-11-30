Путин: мир входит в новую волну пандемии

Мир входит в новую волну пандемии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе форума «Россия зовет!».

Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках ЦБ и инфляции

По его словам, это происходит на фоне высокого инфляционного давления.

Ранее Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии COVID-19. В связи с этим выплаты для некоторых граждан и организаций, которые были получены с 1 января 2021 года, освобождаются от страховых взносов, налога на прибыль и НДФЛ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфляцияКоронавирусПандемияВладимир Путин
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