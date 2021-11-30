Путин: мир входит в новую волну пандемии

По его словам, это происходит на фоне высокого инфляционного давления.

Ранее Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии COVID-19. В связи с этим выплаты для некоторых граждан и организаций, которые были получены с 1 января 2021 года, освобождаются от страховых взносов, налога на прибыль и НДФЛ.



