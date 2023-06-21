Путин допустил введение уголовного наказания за поджог травы и леса

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать тему возможного введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса. Согласно информации на сайте Кремля, распоряжение отдано по итогам совещания с членами правительства.

Как уточняет RT, предполагается, что уголовная ответственность будет наступать за такого рода деяния вне зависимости от ущерба, который был причинён в результате поджога. Кроме того, президент распорядился профинансировать из федерального бюджета меры поддержки жителей Курганской и Свердловской областей, которые пострадали от пожаров в апреле - мае текущего года.

Бороться с лесными пожарами помогают низкоорбитальные природоресурсные спутники. Они, в частности, дают точную информацию по пожарной опасности и контуру возгорания. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно «Роскосмос» отчитался о полном развёртывании на геостационарной орбите группировки гидрометеорологической космической системы «Электро» в составе трех аппаратов.

