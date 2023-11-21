Путин дал старт обновлению общественного транспорта в регионах

По его словам, общественным транспортом каждый год перевозится свыше 10 миллиардов человек, необходимо улучшать систему таких перевозок, в том числе на сельских территориях.

В 2024 году в регионы поступят 10 тысяч новых автобусов. 600 из них — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям Минтранс предоставит бесплатно. Новые программы помогают запускать автобусные рейсы там, где их еще недавно не было, – между небольшими деревнями и селами, заявил глава государства.

Развивать транспортную отрасль в регионах будут за счет госпрограмм и льгот.

Ранее стало известно, что лучший в России водитель трамвая работает в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

