Путин дал старт обновлению общественного транспорта в регионах

Российские регионы до конца текущего года должны получить более пяти тысяч новых автобусов и трамваев, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

Путин призвал обновить общественный транспорт по всей России

По его словам, общественным транспортом каждый год перевозится свыше 10 миллиардов человек, необходимо улучшать систему таких перевозок, в том числе на сельских территориях.

В 2024 году в регионы поступят 10 тысяч новых автобусов. 600 из них — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям Минтранс предоставит бесплатно. Новые программы помогают запускать автобусные рейсы там, где их еще недавно не было, – между небольшими деревнями и селами, заявил глава государства.

Развивать транспортную отрасль в регионах будут за счет госпрограмм и льгот.

Ранее стало известно, что лучший в России водитель трамвая работает в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинОбщественный Транспорт

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