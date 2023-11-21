Путин дал старт обновлению общественного транспорта в регионах
Российские регионы до конца текущего года должны получить более пяти тысяч новых автобусов и трамваев, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
По его словам, общественным транспортом каждый год перевозится свыше 10 миллиардов человек, необходимо улучшать систему таких перевозок, в том числе на сельских территориях.
В 2024 году в регионы поступят 10 тысяч новых автобусов. 600 из них — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям Минтранс предоставит бесплатно. Новые программы помогают запускать автобусные рейсы там, где их еще недавно не было, – между небольшими деревнями и селами, заявил глава государства.
Развивать транспортную отрасль в регионах будут за счет госпрограмм и льгот.
Ранее стало известно, что лучший в России водитель трамвая работает в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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