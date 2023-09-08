Путин дал молодому ученому совет по выбору жены

Президент России Владимир Путин на встрече с учеными в Сарове дал совет по выбору спутницы жизни, пишет ТАСС.

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Один из присутствовавших на встрече ученых отметил, что нашел нужную формулу. По его мнению, жена должна быть человеком искусства и уметь чувствовать красоту вселенной.

Президент в ответ посоветовал не ограничивать себя стереотипами. Глава государства посоветовал выбирать спутницу, которая мыслит образами.

«А это может быть человек самых разных профессий», - подчеркнул Путин.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент ранее анонсировал появление в России нового конкурса для семей с детьми.

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ФОТО: РИА Новости
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