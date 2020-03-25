Путин: Больничные и пособия по безработице рассчитают из суммы не менее одного МРОТ
25 марта 202016:52
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормы выплаты по больничным листам будут рассчитываться, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц. Такое положение будет действовать до конца года.
Дальнейшее решение будет принято в зависимости от ситуации, объявил глава государства в обращении к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
Президент также предложил увеличить размер пособия по безработице с нынешних 8 тысяч до уровня минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей.
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