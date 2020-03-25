Путин: Больничные и пособия по безработице рассчитают из суммы не менее одного МРОТ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормы выплаты по больничным листам будут рассчитываться, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц. Такое положение будет действовать до конца года.

Дальнейшее решение будет принято в зависимости от ситуации, объявил глава государства в обращении к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.

Президент также предложил увеличить размер пособия по безработице с нынешних 8 тысяч до уровня минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей.

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Фото: kremlin.ru
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