Путевки в детские лагеря подорожали на 20%

По их данным, цены на путевки в среднем выросли на 20%. Так, например, тематические смены на 12 дней с уклоном в программирование или изучение языков начинаются от 60 тысяч рублей с человека. Смена в Подмосковье обойдется не менее чем в 70 тысяч.

Морской отдых, например, в Сочи начинается от 100 тысяч. Цены могут доходить до 200 тысяч. Примерно столько же будет стоит путевка в лагерь на турецком побережье. Самые дорогие варианты в Арабских Эмиратах: до 300 тысяч рублей.

В этом году смены в детских лагерях могут составлять 10-15 дней, из-за чего стоимость отдыха значительно уменьшается, рассказала руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН.

