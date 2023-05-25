Путевки в детские лагеря подорожали на 20%
В России путевки в детские летние лагеря подорожали, а смены стали короче, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителей отрасли.
По их данным, цены на путевки в среднем выросли на 20%. Так, например, тематические смены на 12 дней с уклоном в программирование или изучение языков начинаются от 60 тысяч рублей с человека. Смена в Подмосковье обойдется не менее чем в 70 тысяч.
Морской отдых, например, в Сочи начинается от 100 тысяч. Цены могут доходить до 200 тысяч. Примерно столько же будет стоит путевка в лагерь на турецком побережье. Самые дорогие варианты в Арабских Эмиратах: до 300 тысяч рублей.
В этом году смены в детских лагерях могут составлять 10-15 дней, из-за чего стоимость отдыха значительно уменьшается, рассказала руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: атака на Белгородскую область может стать большой проблемой для Зеленского
- Буланова: Тина Тернер была одной из великих артисток
- Путевки в детские лагеря подорожали на 20%
- В разведке Украины назвали Путина своей главной целью
- Госдеп одобрил продажу Киеву комплекса ПВО NASAMS
- Bild: учения НАТО Air Defender 23 станут сигналом для России
- SHAMAN презентовал клип с сотней невест
- СМИ: в Подмосковье заметили неизвестный беспилотник
- В Ереване заявили, что Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой
- Politico: новым генсеком НАТО может стать женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru