Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют с февраля 2024 года

Правительство России распорядилось закрыть грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией. Соответствующий документ обнародован на сайте опубликования правовых актов.

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Причиной закрытия названа реконструкция объекта. Пункт пропуска перестанет работать с 1 февраля 2024 года. Министерству иностранных дел поручено уведомить Эстонию о принятом решении.

Пресс-служба погрануправления ФСБ по Псковской области 2 октября сообщила о задержании гражданина Эстонии. Мужчина заявил, что проник на территорию РФ «в поисках лучшей жизни».

Ранее в эстонском парламенте предложили переименовать в официальнойдокументации российский Калининград в Кенигсберг, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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