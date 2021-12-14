Публичное прощание с режиссёром Соловьёвым проводить не будут
Вице-президент кинофестиваля «Дух огня» Мария Зверева заявила, что гражданская панихида по народному артисту РФ, режиссёру и сценаристу Сергею Соловьёву проводиться не будет, сообщает ТАСС.
По её словам, такова была последняя воля покойного.
«Отпевание пройдет в четверг, 16 декабря, в 11:00 в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похороны - в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены его родители и сын», - добавила Зверева.
Сергей Соловьев умер 13 декабря, ему было 77 лет, сообщает RT. Причиной смерти создателя фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Асса» и других стали проблемы с сердцем.
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