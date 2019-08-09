Птенцы МИДовских сапсанов встали на крыло
Орнитолог Александр Сорокин рассказал НСН, что холодная столичная погода птенцам сапсанов не страшна.
В семействе соколов-сапсанов, обитающих на шпиле здания МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве, наконец-то, случилось пополнение. Об этом НСН рассказал руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.
«Самих птенцов мы не видели, но по поведению родителей было видно, что птенцы есть. Мы видели охоту самца на сизого голубя. Он этого голубя унес за здание, с противоположной стороны от той, где мы были. И самец, и самка были на нашей стороне. Он унес голубя и моментально вернулся к самке. Просто так унести и куда-то его выбросить он не мог. Из этого мы делаем вывод, что птенцы там, конечно, были, но конкретно сказать, сколько их [не можем]. Но возраст такой, что они должны уже на крыло подняться», — сообщил орнитолог.
Собеседник НСН заверил, что нагрянувшая в Москву непогода не потревожит юных сапсанов, так как эти птицы способны выживать в условиях холода и сильного ветра.
«Если все нормально с кормежкой, то никаких проблем не бывает. Всегда они найдут себе какую-то нишу, где сильный ветер переждать. Природа есть природа. В тундре сапсан живет, выдерживает погодные катаклизмы», — отметил специалист.
Не исключено, что птенцов «МИДовских сапсанов» орнитологи так и не увидят, добавил Сорокин, ведь часто они покидают гнездо, как только начинают сами охотиться.
«Птенцы, когда встают на крыло, частенько быстро очень покидают район гнездования. Когда они начинают самостоятельно охотиться, родители их не держат. Иногда птенцы держатся до октября, а иногда прямо в июле уже исчезают», — сказал он.
Орнитолог отметил, что бывают случаи, когда родители просто не принимают птенцов после долгого отсутствия. Так, например, случилось в семье соколов-сапсанов, проживающих на высотке главного здания МГУ.
«Три птенца уже самостоятельно охотились, и один ударился во время охоты об остекление одного из университетских зданий. Нам позвонили, мы его забрали, потому что он ушиб получил. Там ничего серьезного не было, но летать не мог. Мы его забрали, подлечили, восстановили ему его охотничьи навыки. На это месяц ушел. Мы привезли его в университет и выпустили. Там в это время были его брат, сестра и родители. Мы решили, что сейчас они объятия распахнут, вот родненький, вернулся. Они его просто выгнали. Как своего не восприняли. И отец, и мать атаковали его. И он, в конце концов, улетел», — рассказал Александр Сорокин.
Напомним, что в ходе реконструкции шпиля МИДа, которая проводилась в 2016-2017 годах, инженеры встроили в него птичий дом-гнездо для облюбовавшей это место пары соколов-сапсанов.
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