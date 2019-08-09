Птенцы МИДовских сапсанов встали на крыло

В семействе соколов-сапсанов, обитающих на шпиле здания МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве, наконец-то, случилось пополнение. Об этом НСН рассказал руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.

«Самих птенцов мы не видели, но по поведению родителей было видно, что птенцы есть. Мы видели охоту самца на сизого голубя. Он этого голубя унес за здание, с противоположной стороны от той, где мы были. И самец, и самка были на нашей стороне. Он унес голубя и моментально вернулся к самке. Просто так унести и куда-то его выбросить он не мог. Из этого мы делаем вывод, что птенцы там, конечно, были, но конкретно сказать, сколько их [не можем]. Но возраст такой, что они должны уже на крыло подняться», — сообщил орнитолог.

Собеседник НСН заверил, что нагрянувшая в Москву непогода не потревожит юных сапсанов, так как эти птицы способны выживать в условиях холода и сильного ветра.

«Если все нормально с кормежкой, то никаких проблем не бывает. Всегда они найдут себе какую-то нишу, где сильный ветер переждать. Природа есть природа. В тундре сапсан живет, выдерживает погодные катаклизмы», — отметил специалист.