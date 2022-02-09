Психотехнолог рассказал о способе избавиться от одиночества

По его словам, немаловажно перестать жалеть себя и винить весь мир в том, что вы не хотите открываться этому самому миру. «Просто признай, что нет виноватых. И мир виноват, и ты виноват», — сказал эксперт.

Он отметил, что по стечению обстоятельств или в силу привычки «быть одному» одиночество равнозначно бездействию, заявил Маркелов изданию Pravda.Ru.

Для того, чтобы разорвать «кокон» одиночества, нужно делать шаги навстречу другим людям и навстречу себе.

«Это обычная история при заниженной самооценке. Я-то понимаю, что я никто. Но мне хочется, чтобы все считали, что я кто-то. Нет, считать будут, если ты этого добиваешься — зарабатываешь деньги, растишь детей, первый брак неудачный, поднялся, сопли вытер, пошел второй брак искать», — отметил психотехнолог.

Ранее сообщалось, что с выгоранием помогает бороться переключение внимания. Отмечается, что многие люди путают понятия «усталости», «депрессии» и «выгорания».

