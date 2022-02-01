Психолог рассказала, как избавиться от интернет-зависимости
Психолог Анастасия Волошина заявила, что «лечиться» от интернет-зависимости следует в спортзале, сообщает NEWS.ru.
По её словам, кроме физических упражнений отвлечься от гаджетов помогут встречи с друзьями, а также походы в театры, музеи, кино.
«Стоит обратить внимание на различные развлекательные мероприятия... расширяющие восприятие, показывающие мир под разными, интересными углами, заставляющими задуматься и расширять кругозор», - подчеркнула психолог.
Волошина добавила, что зависимым от Всемирной паутины следует вспомнить, что реальность находится там, где физическое тело, и этому нужно уделять гораздо больше внимания.
Ранее специалисты сервиса DLBI провели исследование и выяснили, какие пароли для учётных записей были наиболее распространены в России в 2021 году, сообщает RT.
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