Психолог назвала три признака того, что брак дал трещину

Любые недопонимания и изменения в браке можно заметить и работать над проблемой, опираясь на три важных признака, заявила психолог Наталия Варская.

Она отметила, что у каждой пары могут быть свои индивидуальные признаки того, что брак дал трещину. При этом для многих проблемы в сексе будут первым сигналом. Второй признак – отсутствие общих тем для разговора и увлечений. Третий – изменения в быту, когда людям не хочется больше ничего делать друг для друга, включая готовку, уборку и так далее, передает «ФедералПресс».