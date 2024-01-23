Психолог назвала три признака того, что брак дал трещину

Любые недопонимания и изменения в браке можно заметить и работать над проблемой, опираясь на три важных признака, заявила психолог Наталия Варская.

Она отметила, что у каждой пары могут быть свои индивидуальные признаки того, что брак дал трещину. При этом для многих проблемы в сексе будут первым сигналом. Второй признак – отсутствие общих тем для разговора и увлечений. Третий – изменения в быту, когда людям не хочется больше ничего делать друг для друга, включая готовку, уборку и так далее, передает «ФедералПресс».

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Ранее писатель, автор книги о долголетии «Большая сотня: Новый мир суперстарения» Уильям Дж. Коул в интервью Business Insider предположил, что женатые мужчины в среднем живут на два года дольше, чем холостяки. Также на продолжительность жизни влияют позитивное отношение к собственному старению и религия.

Комфортные отношения и отсутствие стресса в семейной жизни являются залогом долголетия, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова «Радиоточке НСН». Психолог также подчеркнула, что для построения гармоничных отношений важно оценивать все грани отношений при выборе партнера.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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