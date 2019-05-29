«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдёт летом

Дата очередной «Прямой линии» Владимиром Путиным уже определена. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал называть каких-либо конкретных сроков её проведения, подчёркивают «Известия». Представитель Кремля напомнил, что «Прямая линия» традиционно проходит летом, и подготовка к очередной уже ведется, отмечает Газета.ру.

Напомним, во время предыдущей «прямой линии», которая состоялась 7 июня 2018-гоь и продлилась 4 часа 20 минут, глава государства по конференц-связи пообщался с членами правительства и губернаторами, добавляет Ura.ru.

Между тем, большинству россиян понравился новый формат «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным». К такому выводу пришли сотрудники Фонда «Общественное мнение», проведя соответствующий опрос. Согласно результатам исследования, 70% респондентов позитивно восприняли идею прямых включений с губернаторами и членами кабмина. О противоположной точке зрения заявили лишь 8% опрошенных.



