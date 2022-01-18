Протоиерей: Окунание в прорубь не влияет на заболеваемость коронавирусом

«Я совершенно против, мы тогда далеко пойдем, мы тогда и много чего другого должны запретить», - сказал Гагарин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить купания в 2022 году на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. По его словам, переохлаждение является вредной вещью.

