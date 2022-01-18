Протоиерей: Окунание в прорубь не влияет на заболеваемость коронавирусом
Окунание в прорубь в Крещение запрещать из-за распространения коронавирусной инфекции не следует, так как этот обряд никак не влияет на рост заболеваемости. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Ногинского округа, протоиерей Игорь Гагарин.
«Я совершенно против, мы тогда далеко пойдем, мы тогда и много чего другого должны запретить», - сказал Гагарин.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить купания в 2022 году на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. По его словам, переохлаждение является вредной вещью.
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